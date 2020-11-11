شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد الأماكن المتضررة من السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء خالد شعب محافظ مطروح ليلية ميدانية بمنطقة شارعى 15 ومجمع الشيخ عطيوة بالكيلو 2 بمدينة مرسي مطروح لتفقد جهود سحب تراكمات مياه الأمطار والاطمئنان على تيسير حركة المواطنين مع رفع مستوى الشوارع المنخفضة الرئيسية والجانبية ،يرافقة الاستاذ رضا جابالله رئس مركز مدينة مرسى مطروح والجهات المعنية بالمحافظة

وطمأن محافظ مطروح الأهالي خلال تفقده لعدد من الشوارع الجانبية بشارع ١٥ بانه لن يترك أي شارع إلا وسيتم رفع مستواه تباعا بما لا يسمح مستقبلا بتراكم المياه مع تنفيذ كافة الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية الجيدة منعا لتكرار السلبيات التي كشفت عنها موجه الطقس هذا الاسبوع مع زيادة كميات مياه الامطار والسيول بكميات غير مسبوقه منذ عقود، والتاكيد على حصر كل المخالفات والاضرار بكل مدينة مع محاسبة المقصرين عن الاعمال السابقة.

والإسراع في تنفيذ الاعمال للتيسير على المواطنين خاصة اعادة الشيئ لاصله واستكمال اعمال مد البنية التحتية والرصف، وأنه لن يترك أي شارع أو منطقة إلا وسيتم أعمال إعادة تمهيد الشوارع الجانبية قبل الرئيسية بها، مع متابعة الأعمال واصلاح الخسائر باى مبنى متضرر بالتنسيق مع مديرية الاسكان وتوفير مساكن ايواء عاجل للمتضررين أو سرعة اصلاح وصيانة مع اعادة الشيى لاصله بكل منطقة تباعا وفقا للامكانيات الموجودة ،و اعادة تغطيه وصلات شبكة الصرف الصحى وفقا للمواصفات الفنية مع الاسراع بالأعمال الحالية بالشبكة.

كما تفقد محافظ مطروح أحد المنازل المتضررة من الامطار موجها بتقديم كافة المساعدات مع اعادة تطهير خزان المياه وملىء بمياه جديدة، مضيفا أنه لن يترك أي مواطن متضرر والا ويتم تقديم يد العون له من المحافظة.