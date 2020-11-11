شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم الأربعاء .. الأمطار ودرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أمطارًا خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية) وفرص سقوط الأمطار (30% تقريبًا)، خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية – الضبعة- السلوم – مطروح) وفرص سقوط الأمطار ( 50% تقريبًا) .

ويسود البلاد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا.

والطقس ليلاً بارد على كل الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بمنخفض جوي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.75: 1، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «24- 16»، الإسكندرية «24 – 16»، قنا «27- 15»، الأقصر «27– 15»، أسوان «28– 17».

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :

المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 24 16 الاسكندرية 24 16 وادي النطرون 24 17 طنطا 24 17 شبين الكوم 24 17 دمنهور 23 17 بلطيم 24 17 مطروح 21 17 السلوم 20 15 سيوة 22 11 بورسعيد 25 18 دمياط 25 18 الزقازيق 24 17 المنصورة 24 16 الإسماعيلية 25 14 السويس 25 16 العريش 25 14 رفح 25 15 رأس سدر 25 16 نخل 24 10 نويبع 26 21 طابا 24 15 كاترين 20 09 الطور 27 18 شرم الشيخ 27 19 الغردقة 27 19 مرسى علم 28 20 الفيوم 25 16 بني سويف 25 16 المنيا 25 14 أسيوط 26 13 سوهاج 27 15 قنا 27 15 الأقصر 27 15 أسوان 28 17 ادفو 28 17 أبوسمبل 27 18 الوادي الجديد 28 13 شلاتين 30 22 أبورماد 29 23 حلايب 28 24 رأس حدربة 29 23