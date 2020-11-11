شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرصة سقوط المطر بمحافظتك اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء وتشير التوقعات إلى فرص الأمطار الآتية: القاهرة الكبرى : لا يوجد . الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية ) . السواحل الشمالية الغربية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية – الضبعة – السلوم – مطروح ) . السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء : لا يوجد . جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : لا يوجد . شمال الصعيد : لا يوجد . جنوب الصعيد: لايوجد . [image:2:center] تصوير آخرون

الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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