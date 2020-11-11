شكرا لقرائتكم خبر عن «Be careful».. حملة لتوعية تلاميذ المدارس بالإجراءات الاحترازية لتجنب العدوى بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إنه تابع مبادرة «كُن حذراًbe careful»، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وتستهدف توعية طلاب المدارس بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن المبادرة يتم تنفيذها وتشرف علىها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، من خلال عقد سلسلة من الزيارات واللقاءات مع طلاب المدارس لتوعيتهم بالإجراءات والتدابير الاحترازية لتجنب العدوى بالفيروس، مثل ارتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار واستخدام المطهرات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والسلوكيات الصحيحة بآداب العطس والسعال مثل تغطية الأنف والفم للحماية من الإصابة بالعدوى.

هذا وقد بدأت أولى فعاليات المبادرة «الأحد الماضي» بمدرسة علية رشدى الإعدادية ومدرسة الشعب الإعدادية، فيما شهد أمس الاثنين تنفيذ فعالية مماثلة بمدارس الشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بنات، والمدرسة الثانوية الميكانيكيّة بنين، في حين تواصلت الفعاليات اليوم بمدرستى القاضى الابتدائية المشتركة والجزيرة الابتدائية المشتركة.