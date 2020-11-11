شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الصعيد يدهس سيدة أثناء عبورها المزلقان بمحطة ببا في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقيت سيدة مصرعها، دهسا تحت عجل قطار الصعيد المتجه إلى القاهرة عند مزلقان محطة قطار ببا بمحافظة بنى سويف.
كان اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من العميد اسامة جمعة، مدير البحث الجنائى بمصرع «علوة عبدالمجيد يونس»، 51 سنة، من مدينة ببا.
وأكد شاهد عيان، أن المواطنة عبرت المزلقان أثناء سير القطار سهوا لتلقى حتفها في الحال.
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