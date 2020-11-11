شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الكوبرى الجديد.. تغيير اتجاهات المرور بشارعي حافظ والبنوك ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعلن محافظة بني سويف عن تغيير اتجاهات المرور بشارعي حافظ والبنوك بمدينة بني سويف العاصمة ليتماشي مع الحركة المرورية الجديدة بعد الانتهاء من مشروع الكوبري الجديد بالميدان، حيث قامت مديرية الطرق وإدارة المرور بإعداد الرسومات والتصميمات الهندسية واتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة.
وسوف يتم تغيير الاتجاهات بداية من باكر الأربعاء، والذي يشمل تغيير اتجاه الشارعين المذكورين ليكون اتجاه شارع البنوك قادم من مقبل تجاه ميدان المديرية ويكون اتجاه شارع حافظ العكس ،على أن يكون القادم من جامع عمر بن عبدالعزيز اتجاه مقبل.
لذا تهيب المحافظة بالمواطنين مراعاة التعليمات والالتزام بالاتجاهات والمسارات الجديدة، حفاظا على الحركة والسيولة المرورية، حيث قد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للالتزام بالاتجاهات الجديدة.
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