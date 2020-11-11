شكرا لقرائتكم خبر عن «أبناء مصر» تنتصر في دمياط.. وسليمان: سنصعد قانونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نتائح فرز القوائم لانتخابات مجلس النواب عن شرق الدلتا، نتائج أثارت حالة من الجدل الشديد في الأوساط السياسية، وفجرت خلافات حادة بين أطراف عديدة، حيث أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الأولي برئاسة المستشار محمد عبدالنبي سالم رئيس اللجنة فوز قائمة أبناء مصر بأصوات تقدر بـ44109 صوتا في مقابل 52950 صوتا للقائمة الوطنية.

كما فازت أبناء مصر بأغلبية أصوات الدائرة الثانية، ليعلن سالم فوز أبناء مصر واكتساحها القائمة الوطنية بتشكيلها في دمياط، إلا أن نتائج الفرز أطاحت بأحلام أبناء مصر وذلك بعد أن تمكنت القائمة الوطنية من ترجيح كفتها في محافظة الشرقية خاصة في الدائرة الثانية، رغم الجهد الذي بذلته عن طريق اللواء أحمد سليمان المدرب السابق لحراس مرمي المنتخب الوطني والمتصدر لقائمة أبناء مصر وتركيزه على الدعاية الانتخابية في عدة مراكز بها من ذوي الكثافة التصويتية مثل مراكز الحسينية وفاقوس وديرب نجم، وإقامة عدة مؤتمرات انتخابية بها، وهذه النتيجة بالإضافة لنتائج بورسعيد والاسماعيلية خيبت الآمال وأطاحت بأحلام أعضاء القائمة وأنصارهم والذين أكدوا حدوث بعض الظروف غير الطبيعية والتي ووصفوها بالغير منطقية، مما دعا سليمان بالتهديد بالتصعيد وعدم الاستسلام للنتيجة المعلنه ..

وكان حزب أبناء مصر المشارك في انتخابات مجلس النواب 2020 بقطاع شرق الدلتا قد تقدم بتظلم ضد النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات في محافظات الشرقية ودمياط- بورسعيدو السويس والإسماعيلية- شمال وجنوب سيناء، وطالب الحزب خلال التظلم بإيقاف نتائج الانتخابات، وتصعيد الأمر إلى المحكمة الإدراية العليا، وقال المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر أصدر بيانا قال فيه: «نتائج الانتخابات جاءت مغايرة للواقع الذي عايشه الجميع أمام اللجان، وفي الشارع السياسي في هذه المحافظات التي شهدت احتشادا هائلا حول قائمة أبناء مصر، وتظاهرات انتخابية عفوية تنادي بأسماء أعضاء القائمة. بالإضافة إلى أن نتائج الفرز حتى الساعة الثالثة فجرا كانت تشير إلى اكتساح قائمة أبناء مصر للقائمة المنافسة».

وأضاف بركات أن «النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات جاءت مخالفة لإرادة الناخبين، وأثارت حالة من الاستياء في صفوف الحزب، كما أثارت حالة ملموسة من الغضب في الشارع السياسي بالمحافظات السبع التي نافست فيها قائمة شرق الدلتا».

من جانبه، قال بركات أنه كلف العميد محمد مرتضى الممثل القانوني للقائمة، وأحد أبرز المرشحين بقائمة أبناء مصر بقطاع شرق الدلتا بتقديم تظلم ضد نتائج الانتخابات باسم حزب أبناء مصر في المحكمة العامة بالزقازيق، مع الالتزام بالمواعيد القانونية التي تضمن حقوق الحزب وقائمته في الانتخابات، وتضمن تقديم طعنا فور فتح باب الطعون.

وتقدم العميد محمد مرتضى القيادي بالحزب بدوره بتظلم أمام محكمة الزقازيق في التاسعة مساء في نفس يوم إعلان النتائج، وقبل مضي 24 ساعة على إغلاق باب التظلمات، واشتمل التظلم على محاضر فرز، ووثائق رسمية من محافظات شرق الدلتا السبعة تفيد بوضوح فوز حزب أبناء مصر، واكتساح قائمته للانتخابات، حيث قبلت المحكمة التظلم من حيث الشكل، وطالبت الحزب باستكمال الأوراق خلال 24 ساعة، وهو ما تم الوفاء به.وطالب الحزب في المذكرة القانونية المرفقة بالتظلم بعدم الاعتداد بنتائج الانتخابات عن طريق المحكمة الإدارية العليا.