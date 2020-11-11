شكرا لقرائتكم خبر عن رفض 14 طعنًا على فرز أصوات انتخابات الجوله الأولى لنواب كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار أسامه السيد شعت، رئيس محكمة كفرالشيخ الإبتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات البرلمانية بالمحافظة في تصريحات صحفيه أنه تم رفض 14 طعنًا على فرز أصوات انتخابات الجوله الأولي لنواب كفرالشيخ والتي تقدم بها مرشحون في عدد من الدوائر الانتخابية.

وأضاف شعت أن 14 مرشحًا في 3 دوائر انتخابية بالمحافظة، تقدموا بالطعون على نتيجة فرز الأصوات التي أجريت في اللجان، بواقع طعنًا واحدًا لكل مرشح، وإن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة الأولى كفرالشيخ وقلين تلقت 9 طعون، بينما تلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة الثالثة الحامول وبيلا والبرلس 3 طعون، بينما تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات الدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس طعنين، وأن جميع الطعون التي جرى تقديمها لرؤساء اللجان العامة المشرفة على الانتخابات في الدوائر الثلاث المذكورة جرى النظر فيها خلال 24 ساعة من يوم تقديمها، وقوبلت جميعها بالرفض، واعتماد النتائج المعلنة في انتخابات الجولة الأولى من قبل كل لجنة في الدوائر الثلاث المذكورة.​