شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يختتم مهرجان الموسيقى العربية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسدل الستار، مساء الثلاثاء، على مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ ٢٩ بأوبرا الإسكندرية حيث نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا فنيا للمطرب الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى ومشاركة نجوم الأوبرا الفنان مصطفى النجدى والفنانة حنان عصام والفنان أحمد صبرى.

وشارك صولو العود الفنان محمود عبدالفتاح، حيث تضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من روائع التراث لكبار الملحنين وبالفاصل من الحفل قدم الفنان مصطفى النجدى أغنيتى غالى عليا وحياتك يا حبيبى ثم عزف منفرد على العود للفنان محمود عبدالفتاح.

وشاركت الفنانة حنان عصام بأغنيتى «حمدالله ع السلامة وب فتحة ب» للفنانة الراحلة صباح واختتم الفنان أحمد صبرى الفاصل الأول من الحفل برائعتى محمد فوزى وكمال الطويل دارى العيون ويا اللى سامعنى.

وبدأ الفاصل الثانى من الحفل بدويتو موسيقى لصولو البيانو المتميز حمادة لنجار وصولو كمان محمد الموجى ثم التقى جمهور الإسكندرية مع فاصل غنائي للفنان الكبير على الحجار حيث يقدم نخبة من روائع أعماله بالإضافة إلى بعض الأعمال التراثية.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية