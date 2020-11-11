شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كمال: ترامب يفكر في إنشاء قناة تلفزيونية بعد الرحيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، إن صناعة القرار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكون مركبة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، « من المهم تنظيم الجالية المصرية بأمريكا لمواجهة التيارات المعادية».

وأشار الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، إلى أن أمريكا تدخل في مرحلة عدم استقرار وفوضى في حال حدوث أي تغير في نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من الشهر الجاري.

وأردف، ترامب كشخص وظاهرة سوف يستمر حتى بعد خروجه من البيت الأبيض ، مؤكدا أن الحزب الجمهوري بات ممثلا في دونالد ترامب .

وأكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، على أن ترامب يفكر في إنشاء قناة تليفزيونية منافسة لـ «فوكس نيوز»، مردفا «هيكون مشروع مربح جدا».

وأوضح أن بايدن من الممكن أن يتسعين بعناصر من الحزب الجمهوري في إدارته، مؤكدا أن كل انتخابات في العالم بما فيها أمريكا يحدث بها قدرا من التجاوز .

ولفت الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، إلى أن النظام الانتخابي الأمريكي المتمثل في المجمع الانتخابي غير ديمقراطي.

واختتم لقائه بالحديث عن أزمة سد النهضة قائلا: إن موقف مصر قوي على الجانب القانوني والسياسي في ملف السد الأثيوبي، موضحا أن موقف بايدن بشأن سد النهضة ليس بحماس ترامب على الأقل في أول 100 يوم من فوزه.