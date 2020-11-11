القاهرة 24 و السلوم 20.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الأربعاء ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات ، وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 24 درجة مئوية ، و كاترين و السلوم أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 20 ، وأعلى درجة حرارة على مستوي الجمهورية 30 وتصل اليها شلاتين ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 09 درجات مئوية. والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر : المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 24 16 الاسكندرية 24 16 وادي النطرون 24 17 طنطا 24 17 شبين الكوم 24 17 دمنهور 23 17 بلطيم 24 17 مطروح 21 17 السلوم 20 15 سيوة 22 11 بورسعيد 25 18 دمياط 25 18 الزقازيق 24 17 المنصورة 24 16 الإسماعيلية 25 14 السويس 25 16 العريش 25 14 رفح 25 15 رأس سدر 25 16 نخل 24 10 نويبع 26 21 طابا 24 15 كاترين 20 09 الطور 27 18 شرم الشيخ 27 19 الغردقة 27 19 مرسى علم 28 20 الفيوم 25 16 بني سويف 25 16 المنيا 25 14 أسيوط 26 13 سوهاج 27 15 قنا 27 15 الأقصر 27 15 أسوان 28 17 ادفو 28 17 أبوسمبل 27 18 الوادي الجديد 28 13 شلاتين 30 22 أبورماد 29 23 حلايب 28 24 رأس حدربة 29 23 الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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