مبادرة اكتشاف وعلاج الأمراض المزمنة تستكمل فحص العاملين بكهرباء العين السخنه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت فرق مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي باستكمال فحص العاملين بمحطة كهرباء العين السخنة. حيث تم فحص باقي العاملين بالمحطة جاء ذلك بالتنسيق والتعاون بين مديرية الصحة وإدارة محطة كهرباء العين السخنة حيث تم ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس ود.نفين منير مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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