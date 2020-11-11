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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع تجمعات مياة الأمطار من عزبة «الفلكي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استجاب حي المنتزه اول برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي بصفة فورية فورية لشكاوى ️مواطني منطقة الفلكي من ارتفاع منسوب مياه الامطار بالعزبة وفي إطار الحرص على التقليل من معاناتهم من مياه الأمطار والصرف الصحي .
قامت رئيس الحى مساء اليوم الثلاثاء بالتنسيق الفوري بين إدارة المتابعة الميدانية والادارات المعنية مع شركة الصرف الصحي والدفع بسيارات شفط مياه الأمطار والسيارات المدمجة للقيام باعمال التطهير اللازمة .
وأكدت رئيس الحى أن خدمة المواطن وإزالة أسباب شكواه من أولويات القائمين على العمل بحى المنتزه اول وجاري العمل حتي الان لانهاء المشكلة .
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