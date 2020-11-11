شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع رباعي لمتابعة سير العمل بالمتحف الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع راباعي اليوم الثلاثاء مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطه به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وبعض قيادات المتحف، لمتابعة مستجدات الأعمال به تمهيدا لافتتاحه في عام ٢٠٢١.

وتناول الاجتماع آخر ما توصلت إليه مختلف الأعمال بالمتحف؛ حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للخطة الموضوعة مسبقاً لنقل القطع الأثرية الثقيلة، والانتهاء من تركيب عدد ١٠٧ فترينة عرض لقطع كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون.

وقد تطرق الاجتماع ايضا لمناقشة ومراجعة كتالوج المتحف الذي أهدى المادة العلمية له عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وذلك استعدادا لطباعته خلال الفترة القادمة.

كما ناقش وزير السياحة والآثار آخر مستجدات العرض المتحفي ومستجدات عملية طرح شركة تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير.