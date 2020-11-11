شكرا لقرائتكم خبر عن منحة مالية لعمال الحضانات المتضررين من كورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الوادي الجديد انه تقرر صرف منحة مالية تقدر بمبلغ 1000جنيه للعاملين بدور الحضانات، وذلك وفقا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي نيڤين القباج ،واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

- صورة أرشيفية

وأوضح أنه من المقرر أن يستفيد من المنحة 503 عامل من العاملين بدور الحضانات التابعة للجمعيات الأهلية بكافة مناطق الوادى الجديد ،وذلك بسبب تضررهم من اثار فيروس كورونا كوفيد_19

واضاف العديسي انه تم ارسال جميع ارقام البطاقات القومية للعاملين بدور الحضانات المرخصة بالجمعيات الاهلية إلى وزارة التضامن لاتخاذ اللازم نحو صرف المنحة المستفيدين خلال الأيام القليلة المقبلة.