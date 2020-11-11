لمدة 20 يومًا.. الإسكان تعلن فتح باب التظلم لحاجزي الإعلان الـ13

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التظلمات لعملاء الإعلان الثالث عشر غير المنطبقة عليهم الشروط، طبقًا لنتائج الفرز في 16 مدينة يوجد بها أولوية.
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أنه لن يتم قبول تظلمات المتقدمين غير المنطبقة عليهم الشروط بسبب تجاوز السن وتجاوز أي من الحدين الأقصى أو الأدنى للدخل وقت التقديم، وذلك وفقًا لشروط الإعلان المُعلن عنها مسبقًا.
ولمعرفة نتيجة الفرز يمكنكم زيارة:
أو من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم المختصر "٩٣١١" تحتوي على الرقم القومي لصاحب الطلب، وذلك مقابل رسوم خدمة ثلاثة جنيهات.
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