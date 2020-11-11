شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة ونصيحة من «الأرصاد».. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد أمطار خفيفة ببعض المحافظات على الوجه البحري والسواحل الشمالية، ويسود طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً على معظم الأنحاء .

وقالت دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«المصري اليوم» أن الأيام الثلاثة المقبلة ستشهد أمطار خفيفة منها غداً الأربعاء على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية) وفرص سقوط الأمطار (30% تقريبًا)، خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية – الضبعة- السلوم – مطروح) وفرص سقوط الأمطار ( 50% تقريبًا) .

وشددت شاكر على متابعة النشرات الجوية يومياً الصادرة عن الهيئة لافتة أنه يتم تحديثها يومياً.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد غداً الأربعاء طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا.

والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «24- 16»، الإسكندرية «24 – 16»، قنا «27- 15»، الأقصر «27– 15»، أسوان «28– 17».

أما بعد غدً الخميس فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر وخليج السويس، وهناك أمطار خفيفة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية بفرصة سقوط ( 40 % ) .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«24 – 17»، الوجه البحرى «24 – 17»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 18»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «24– 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «28- 20»، شمال الصعيد «25 – 15»، جنوب الصعيد «28 – 16» درجة مئوية.

أما الجمعة المقبل فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلاً على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد كثيفة على السواحل الشمالية، وهناك فرص لأمطارخفيفة على بعض المناطق غرباً على السواحل الشمالية الغربية .

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر وخليج السويس .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«25 – 18»، الوجه البحرى «25 – 18»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 19»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «26 – 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «29 – 21»، شمال الصعيد «26 – 16»، جنوب الصعيد «29 – 17» درجة مئوية .