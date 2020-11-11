محافظ الوادي الجديد يوجه بإقامة مناطق زراعية وتنموية بطريق «أبوطرطور - الزيات»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مناطق زراعية وتنموية جديدة، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد برفع مساحات جديده مقترحة لإقامة مشروعات زراعية ومناطق لوجيستية بالمنطقة الواقعة بين أبوطرطور وقرية الزيات. وكلف المحافظ صندوق إستصلاح الأراضي بإعدادت الدراسات الفنية اللازمة لإختيار أفضل المواقع الصالحة لإقامة هذه المشروعات لإتاحتها للشباب والمستثمرين. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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