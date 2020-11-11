شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: إدارة ترامب تمتلك «دلائل على تزوير الانتخابات الأمريكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن الأمريكي إن إدارة ترامب لديها استراتيجية قانونية للتعامل مع ما تم إعلانه من نتائج ولديها دلائل على وجود مخالفات في الفرز.

وأضاف كمال خلال لقاء مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الانتخابات هذه المرة بين ترامب وبايدن كانت مختلفة بسبب التصويت عبر البريد وهناك اجراءات قانونية يحق لأي مرشح اللجوء إليها على مستوى الولايات أو المحكمة الدستورية.

وأوضح ان تصريحات بومبيو تؤكد أن ترامب يمتلك دلائل على وجود تزوير أو أخطاء في الفرز.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعد اليوم الثلاثاء بعملية «انتقالية سلسة» في الولايات المتحدة نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب، وذلك على الرغم من فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات وفق التقديرات.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي «سيكون هناك انتقال سلس إلى ولاية ثانية لترامب». وأوضح وزير الخارجية إن هناك أصواتا لم يجر إحصاؤها في الانتخابات الرئاسية.

لكنه عاد وقال إنه الانتقال السلس للسلطة سيحدث «بغض النظر عن الفائز».