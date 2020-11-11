شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طعون على نتيجة انتخابات «النواب» في قليوب والقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم 4 مرشحين بالطعن على نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بقليوب والقناطر الخيرية، وهم اللواء محمد جنديه والدكتور جمال زايد والمهندس عزت كريم والدكتور احمد عبدالعال السقا.

كانت اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر الخيرية أعلنت الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة على 3 مقاعد فردية والقوائم، حيث ان عدد المقيدين بالدائرة 606729 ناخبا حضر منهم 178362 ناخبا.

وبالنسبة للفردي بلغ عدد الاصوات الصحيحة 158446 صوتا والباطله 19916 صوتا.

وحصل النائب عادل عامر مستقبل وطن على 80418 صوتا وابراهيم عويس مستقبل وطن 81149 صوتا وحققا المقعدين بينما تجري إعادة بين كلا من درويش مرعي مستقبل وطن وحصل على 49435 وعزت كريم 27166 مستقل.

وبالنسبة للقوائم، بلغ عدد إجمالي الأصوات 178362 الصحيحة منها 1454167والباطله 32945 وحصلت القائمة الوطنية 105135صوتا وقائمة المستقلين على 40282 على قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.