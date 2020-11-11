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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة لإشغالات في شوارع محرم بك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دفع حي وسط الإسكندرية، الثلاثاء، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع محرم بك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس الحي، وفي اطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضبط الشارع ومحاربة ظاهرة الاشغالات والتعديات.
توجهت الحملة إلى شوارع: عبدالفتاح يحيى ،الاسكندراني ،جرين ،بغداد، والحدينى، وتم خلالها إزالة ورفع عدد من حالات الاشغالات المتنوعة، ،والتحفظ عليها ،وجاري متابعة الحملات للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للشوارع، وفرض الانضباط ،ومازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة، في نطاق حي وسط.
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