شكرا لقرائتكم خبر عن متخصصة في الشؤون الأفريقية: بوادر حرب أهلية في إثيوبيا بعد قصف إقليم تيجراي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هبة البشبيشي، المتخصصة في الشؤون الإفريقية، إن إثيوبيا دولة كبيرة متشعبة في القرن الإفريقي لها تاريخ في الصراعات والهجمات العسكرية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قبيلة تيجراي التي يتم قصفها من حكومة آبي أحمد حكمت إثيوبيا لأربعة عقود متواصلة. وأوضحت الدكتورة هبة البشبيشي، المتخصصة في الشؤون الإفريقية، أن الانقسامات تهدد الوحدة الوطنية الإثيوبية وهناك تناحر بين القبائل ينذر بحرب أهلية، مؤكدة أن آبي أحمد استغل الملء الأول لسد النهضة بطريقة سياسية لتهدئة الأمور في إثيوبيا.

وأشارت الدكتورة هبة البشبيشي، المتخصصة في الشؤون الأفريقية، إلى أن إقليم تيجراي الأثيوبي خاطب أكثر من 40 دولة للاعتراف به وانفصاله ولكن لم تكن هناك استجابة. واستطردت، أن الاتحاد الإفريقي لا يتدخل في أي أزمة بدولة إفريقية كبيرة، والسودان تستقبل العديد من اللاجئين الأثيوبيين، وأريتريا تدعم عددا كبيرا من المقاتلين في إثيوبيا.

ولفتت إلى أن حرص إثيوبيا على عدم انفصال إقليم التيجراي لأنه من أغنى الأقاليم الأثيوبية، موضحة أن بعض قيادات الجيش الأثيوبي من إقليم تيجراي رفضوا ضرب الإقليم. وأكدت أن آبي أحمد تعرض لمحاولة اغتيال في 2019 منذ توليه الحكم وكان رده عنيفا وأطاح بمعارضيه وبدأ في إقالة بعض المسئولين.