شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها للتأمين الصحي» يستقبل 20 حالة اشتباه بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد منير، مدير مستشفي بنها للتأمين الصحي، إن المستشفي استقبل 20 حالة اشتباه بفيروس كورونا، الثلاثاء، وتم تقديم لهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

واشار «منير» إلى إن تلك الحالات يتم عزلها منزليا، ويتم المتابعة الدورية من قبل فرق طبية بالمستشفي لمتابعة الحالات حتي تمام شفائهم وعمل تحاليل واشعة مقطعية على الصدر تثبت الشفاء التام.

وأوضح مدير المستشفي أن الحالات الحرجة التي تستقبلها المستشفي يتم التنسيق مع وزارة الصحة عن طريق رقم 137 ليتم توفير رعاية لهم، منوها ان كانت تلك الحالات تحتاج لإجراء أي عمليات جراحية يتم التدخل الفورى من قبل أطباء المستشفي لحماية المريض وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة له.