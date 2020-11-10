شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب أطباء السويس على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالسويس، بقيادة الدكتور إسلام سيد، وفرق مكافحة العدوى بالمستشفيات تنفيذ وتكثيف برامجها التدريبية للأطقم الطبية بمختلف فئاتها، حيث تم تنظيم دورة لأطباء أقسام الرمد والنساء والتوليد وعدداً من الأقسام الأخرى ،عن الإحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس.

كما تم تنظيم دورة تدريبية لأطباء الأسنان عن الإحتياطات القياسية لمكافحة العدوى وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للأسنان برئاسة الدكتوره إيمان حافظ مدير عام الإدارة العامة للأسنان.

حاضر في التدريبين الدكتور اسلام سيد مدير اداره مكافحه العدوى والدكتور محمود اسماعيل والدكتوره هند محمود بإدارة مكافحة العدوى.