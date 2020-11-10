شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي على 251 مواطنًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية وقعت من خلالها الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد (251) مواطن بقرية عزب بلاط (عين عيش) بمركز بلاط.

وأكد الدكتور أحمد محروس، مدير عام الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة الطبية شملت تخصصات (باطنة، جراحة، جلدية، أطفال، نساء، أنف وأذن، أسنان) بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

- صورة أرشيفية

أوضح مدير عام الصحة بالوادي الجديد، ان القافلة وقعت الكشف الطبي وصرفت الدواء بالمجان على مدى يومي يومى 9 و10 نوفمبر الجارى وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي«حياة كريمة»، وفي إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتسيير القوافل الطبية العلاجية بالمناطق النائية والبعيدة عن المنشآت الصحية، بالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بالوزارة ومديرية الشؤون الصحية.