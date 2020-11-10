شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يوضح أسباب انخفاض أسعار الذهب وعلاقته بالانتخابات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن أسعار الذهب ترتبط بعلاقة عكسية بالدولار، وهبوط أسعار الذهب لها علاقة بالاقتصاد العالمي وكورونا والانتخابات الأمريكية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن العوامل السابقة أثرت على أسعار الذهب.
وتابع أن النظرة التفاؤلية بعد الانتخابات الامريكية أثرت على الذهب والدولار، والتوقع أن العام القادم يتم النظر إليه بنظرة تفاؤلية وسيؤدي لحركة تجارة أفضل وسيستقر سوق الذهب بناء على ذلك.
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