شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه بمراجعة المشروعات الاستثمارية ومحاسبة المتقاعسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتشكيل لجنه لمراجعه كافه المشروعات الاستثماريه بمراكز المحافظة للوقوف على جديتها في التنفيذ، مشددا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين وغير الجادين خلال ١٥ يوما من تاريخه.

جاء ذلك خلال ترأسة مجلس إدارة صندوق إستصلاح الأراضي بحضور الأستاذه حنان مجدي نائب المحافظ والسيد محمد انيس سكرتيرعام المحافظة والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء المجلس.

وناقش مجلس الإدارة آليات وضع الضوابط القانونيه لتحويل الشركات الاستثماريه من أفراد إلى مجموعه وذلك لمنع البيع من الباطن والتربح بأراضي الدولة.

كما تناول المجلس دراسه امكانيه تأجير الأراضي التي لم يتم تقنينها والموافقة على تأجيرها طبقا الشرائح القانونية المعمول بها.