شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يشدد على محاسبة المقصرين وسد العجز في الوحدات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، مركز الرعاية الصحية الأولية ومركز الأطفال المبتسرين والغسيل الكلوي بالصباح وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبيه، وخلال الجولة تفقد مبادرات رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الامراض المزمنه والاعتلال الكلوى وصحة المرأة والسمعيات والأم والجنين، مشيداً بالجهود المبذولة في تقديم الخدمه الصحية للمترددين.

شدد البرعي على الحفاظ على النظافة العامة للوحدة ومتابعة إنتظام العاملين وإرسال بيان يومى بالمتغيبين لمحاسبة أي مقصر عن أداء واجباته الوظيفية وعمل حصر شامل بالقوى البشرية لدعم أماكن العجز داخل الوحدات وتوزيعها بشكل عادل بما يحقق التوازن وحُسن سير العمل.

وخلال الجولة التي رافقه فيها كلاً من الدكتور رضا فكرى وكيل المديرية والدكتوره ميرڤت عبدالوهاب مدير إدارة الأمومة والطفولة والدكتوره هويدا خلف الله مدير إدارة تنظيم الأسرة، إستمع لبعض المواطنات من متلقي الخدمة الصحية وقد أشادوا بما يتم تقديمه من خدمات من خلال مركز الصباح.