شكرا لقرائتكم خبر عن 20 محضر إشغالات و10 مضبوطات و3 محاضر بيئة في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قادت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة موسعة لإعادة الانضباط في شوارع مدينة دسوق برفقة السيد عبدالستار، نائب رئيس المدينه للإشغالات والإزالات، ومسؤلي قسم الإشغالات ووليد فاروق رئيس حي جنوب. وتم إزالة العديد من الإشغالات بشوارع المدينة خاصة شارع سعد زغلول, وشارع السينما وشارع الدلتا استجابة لشكاوى المواطنين وتم التنبيه على أصحاب المحلات بوضع صندوق للقمامة أمام المحلات وتم مراجعة الرخص للمحلات وتحرير محاضر بيئة للمخالفين. وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر إشغالات , و10 مضبوطات ،3 محضر بيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأكدت رئيس المدينة أن الحملات مستمرة وفي أوقات مختلفة وعلى مدار اليوم صباحا ومساء وذلك لإعادة الانضباط للشارع وتحقيق الانضباط العام، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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