شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية في مدارس السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت عبير محمود، مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة في السويس، وفريق إشراف إداراتي عتاقة والجناين بالمرور على المدارس التابعة للإدراتين، لمتابعة تفقد سير العمل بالحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وتم المرور والتأكد من تطعيم الطلاب من العقار الخاص للعلاج والوقاية من الديدان المعوية، وهو قرص قابل للمضغ وسهل البلع وآمن وفعال، ولا يوجد منه أي آثار جانبية، وجديرآ للذكر بان الحملة انطلقت من الأحد 8/11 وتنتهي 19 نوفمبر الشهر الجاري.

ويتم الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد.