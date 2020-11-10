شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحملة التوعوية لمبادرة «حقك تنظمي» في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت اليوم الثلاثاء فاعليات مبادره «ايامنا احلى» تحت شعار (حقك تنظمى) بمحافظه السويس تحت رعايه الدكتور احمد البرعى وكيل وزاره الصحه بالسويس وتحت اشراف دكتورة هويدا محمد حسين مدير اداره تنظيم الاسره بالمديريه وبالتعاون مع مديريه الاوقاف برئاسه الشيخ ماجد راضى وكيل وزاره الاوقاف.

اشتملت الحملة على عدد من الانشطه التوعويه والإعلاميه والتى تم تنظيمها على مدار ثلاثه ايام بنوادى المرأه في المراكز الطبيه والوحدات الصحيه في ثلاث احياء مختلفه وهى اداره فيصل الطبيه واداره الاربعين الطبيه واداره عتاقه الطبيه وذلك لرفع الوعى الصحى بخدمات تنظيم الاسره والصحه الانجابيه وتوفير تلك الوسائل داخل جميع وحدات الرعايه الاساسيه على ايدى مجموعه من الاطباء والتمريض المدربين بعد اعطاء المشوره الطبيه والكشف الطبى على المتردده لتحديد افضل وسيله تناسب سنها وحالتها الصحيه وظروفها الاجتماعيه ورغبتها الشخصيه.

وذلك في إطار جهود قطاع السكان وتنظيم الاسره برئاسه الدكتور حسام عباس رئيس القطاع بوزاره الصحه لرفع وعى الجمهور عن مفهوم تنظيم الاسره ومردوده على صحه الام والطفل والترويج لخدمات تنظيم الاسره من خلال تنفيذ انشطه اعلاميه ضمن فاعليات مبادره ايامنا احلى شارك في اللقاءات التوعويه مجموعه من الاطباء دكتورة نجاه هنداوى مسؤول تنظيم الاسره ودكتورة منى قطب مسؤول تنظيم الاسره ومجموعه من مسئولى نوادى المرأه بالادارات الصحيه ومسئولى إعلام تنظيم الاسره بالادارات وحضور عدد من الدعاه المرشحين من مديريه الاوقاف.