وكيل الأزهر يجتمع برؤساء المناطق الأزهرية ‏لمناقشة خطة تطوير التعليم قبل الجامعي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء المناطق الأزهرية، بحضور الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، للوقوف على مستجدات العملية التعليمية، ومناقشة خطة تطوير التعليم قبل الجامعي وتذليل كافة العقبات التي تواجه المعلم والطلاب، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل، والشهادة الإبتدائية.
وقال وكيل الأزهر، إنه لابد من مضاعفة الجهود للارتقاء بجودة التعليم الأزهري لمواكبة العصر مع الحفاظ على الهوية الأزهرية والتراث، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير غرف للعزل، حرصًا على سلامة الجميع.
وأكد الضويني، على أهمية تكثيف جهود رؤساء المناطق في متابعة المعاهد بشكل مستمر، لتحقيق الاستقرار العام داخل المعاهد الأزهرية، مشددًا على أهمية دور المعلم في توفير المناخ المناسب والملائم للطلاب، بما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية بالأزهر .
وشهد التعليم قبل الجامعي بالأزهر ارتفاعا في أعداد المُتقدِّمين والمقبولين خلال الأعوام الأخيرة؛ حيث بَلَغَت أعداد هذا العام 2020/2021م في المرحلة الابتدائيَّة ما يزيد على (921723) طالبًا، وفي مرحلة رياض الأطفال ما يزيد على (110562) طالبًا.
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الوضع في مصر
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اصابات
109,422
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تعافي
100,439
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وفيات
6,380
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