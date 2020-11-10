شكرا لقرائتكم خبر عن «100 مليون صحة» تعقد اجتماعًا لمعالجة أخطاء التسجيل في حي فيصل بالسويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر عن الإعتلال الكلوى بإدارة فيصل الصحية، إجتماعاً برئاسة مصطفى موسي منسق المبادرة بالإدارة الصحية بفيصل والمهندسه فاطمة الزهراء مسؤول الدعم الفني بمركز معلومات مديرية الصحة وبحضور مدخلى بيانات المبادرة بنطاق حى فيصل، وذلك للتأكيد على خطوات التسجيل التي تتم أونلاين، كما تم تسليمهم خطوط 4g وتشغيلها لضمان سرعة الأداء في عملية التسجيل.
جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور احمد البرعى وكيل وزاره الصحه بالسويس والدكتوره نجلاء عبدربه مدير الإدارة الصحية بفيصل.
وخلال الإجتماع شدد المنسق العام للمبادره بإداره فيصل على الإلتزام بمواعيد المبادرة الرسمية بمختلف الوحدات، كما تقرر تشكيل فريق داخل الإدارة لمراجعة الأخطاء وتصحيحها.
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