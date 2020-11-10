شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة عاملين بـ5 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية تشكيل لجنة متابعة تضم محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين وعبدالعليم حماد محمد امام من العاملين بالإدارة لمتابعه بعض مراكز الشباب الواقعةفي نطاق ادارتي بنها وطوخ. ففي اداره شباب بنها تم متابعه مركز شباب اتريب وتبين انه مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل. اما مركز شباب كفر العرب وكفر فرسيس وفرسيس وسندنهور مغلقين في اوقات العمل الرسميه. وفي اداره شباب طوخ تم متابعه مركز شباب كفر علوان والحدادين والناصرية وتبين ان هذه المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها بشكل كامل. اما مركز شباب دندنا فقد وجد مفتوح ويمارس النشاط في ظل غياب العاملين به، وتم متابعه ممارسه نشاط كمال الاجسام بمركز شباب دندنا. واوصت اللجنه جميع مراكز شباب بضروره الالتزام بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه ضد مرض كرونا. والاهتمام بنظافه مراكز الشباب، وتعليق الخطه بلوحه الاعلانات الخاصه بالمراكز واسماء مجالس الادارات وصفاتهم والعاملين بالمراكز ومواعيد عملها. في حين قرر الصبروط إحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقصيرهم. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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