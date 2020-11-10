"المنشآت السياحية" تحذر المطاعم والكافتيريات من مخالفة إجراءات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

جددت غرفة المنشٱت والمطاعم السياحية، مناشدتها لأعضائها بالجمعية العمومية (المطاعم والكافتيريات) ضرورة الاستمرار والالتزام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارتي الصحة والسياحة، حفاظاً على المواطنين وسمعة المقصد السياحي بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقالت الغرفة في منشور دوري أصدرته اليوم الثلاثاء، إنه نظراً لما تعانيه الشعوب من تزايد الأعداد المصابة من هذا الفيروس، ورد خطاب آخر من وزارة السياحة اليوم، بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية والإحترازية من فيروس كورونا المستجد استعداداً لبدء الموسم السياحي الشتوي، تحسباً من الموجة الثانية من جائحة كورونا خاصة مع حدوث هذه الموجه في بلدان أخرى كثيرة.

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وأشارت الغرفة، إلى تشديد وزارة السياحة، في الكتاب الذي تلقته الغرفة، بالتنبيه على المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وأكدت وزارة السياحة، أنها ستقوم من جانبها بمواصلة أعمال المتابعة والتفتيش والرقابة على المنشآت والمطاعم السياحية، وأن لجانها التفتيشية رصدت ملاحظات على 55 منشآة سياحية لعدم إلتزامها بتنفيذ الإشتراطات الخاصة بالإجراءات الوقائية والإحترازية المعتمدة من وزارة السياحة، جار التحقيق فيها حاليا.

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