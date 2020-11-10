البابا تواضروس يرسم 17 راهبة في دير العذراء بالنوبارية

محمد اسماعيل - القاهرة - تمم البابا تواضروس الثاني، اليوم الثلاثاء، صلوات رهبنة ١٧ من طالبات الرهبنة بدير السيدة العذراء في النوبارية. شارك في الصلاة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، إلى جانب عدد من الأمهات رئيسات أديرة الراهبات.

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