أمطار في بحري والإسكندرية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء/ طقس لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وعلى جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة على كافة المناطق.

فيما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب الصعيد.. مائل للبرودة على جنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية).. فيما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - الضبعة - السلوم - مطروح).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع المتر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

الإسكندرية 24 16

وادي النطرون 24 17

طنطا 24 17

شبين الكوم 24 17

دمنهور 23 17

بلطيم 24 17

مطروح 21 17

السلوم 20 15

سيوة 22 11

بورسعيد 25 18

دمياط 25 18

الزقازيق 24 17

المنصورة 24 16

الإسماعيلية 25 14

السويس 25 16

العريش 25 14

رفح 25 15

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راس سدر 25 16

نخل 24 10

نويبع 26 21

طابا 24 15

كاترين 20 09

الطور 27 18

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 27 19

مرسى علم 28 20

الفيوم 25 16

بنى سويف 25 16

المنيا 25 14

أسيوط 26 13

سوهاج 27 15

قنا 27 15

الأقصر 27 15

أسوان 28 17

أدفو 28 17

ابوسمبل 27 18

الوادي الجديد 28 13

شلاتين 30 22

أبو رماد 29 23

حلايب 28 24

راس حدربه 29 23