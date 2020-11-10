مستشار الرئيس: أداء الأطباء في مكافحة كورونا أشبه بحرب 73

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - هاني رجب:

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، بأداء الأطباء المصريين خلال أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن أداءهم كان متميزا ويشبه التضحيات التي قدمها الشعب المصري في حرب 73.

جاء ذلك خلال حفل تكريم أطباء مصر الذين كافحوا ڤيروس كورونا على هامش افتتاح معرض الكتاب بنادي طلعت حرب، اليوم الثلاثاء.

وأكد تاج الدين، أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وجميع مؤسسات الدولة، كانت على قلب رجل واحد، رغم استمرار الأزمة حتى الآن وإن كانت بشكل أقل، واليوم كنا في لقاء علمي مع وفد بريطاني، أكدوا خلاله أن ما فعلته مصر في هذه الأزمة تفوق على ما فعلته بلاد كثيرة.

وأضاف: "أنا في وسط الأطباء بشكل عام ووسط أطباء الصدر بشكل خاص، لا يسعني إلا أن أصفهم بأنهم شجعان وأبطال وأكفاء وقاموا بحماية مصر من هذا فيروس كورونا"، مؤكدا أن جميع البلاد ليس بها حجم مستشفيات الصدر بالانتشار وبالحجم الذي نجده في مصر.​