"تأييد حبس صالح جمعة وربة منزل تتخلص من عشيقها داخل حقيبة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الإدارية العليا ترفض 15 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، بمجلس الدولة، عددًا من الأحكام في 23 طعنًا محال إليها من المحافظات، خاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتي أقيمت عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى.

تأييد حبس صالح جمعة بتهمة التشاجر مع سيدة بالتجمع

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار علي عبدالحميد، قبول الاستئناف المقدم من لاعب النادي الأهلي صالح جمعة، شكلًا، ورفضه موضوعًا، وتأييد حبسه شهرًا وكفالة 500 جنيه، لاتهامه بالتشاجر مع سيدة بالتجمع.

ألقى جثته بالقمامة.. الإعدام شنقا لليبى الجنسية ذبح سائقًا وسرق سيارته بالبحيرة

قضت محكمة النقض دائرة الثلاثاء، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا لـ" وسيم. م" ليبي الجنسية لقيامه بقتل سائق وسرقة سيارته وبيعها بمبلغ 4500 جنيه بمحافظة البحيرة لمروره بضائقة مالية ورغبته فى تكوين شقة الزوجية.

تأجيل محاكمة "وزيري" بتهمة النصب على الفنانة هيفاء وهبى لـ14 ديسمبر

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أجلت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي سابقًا بتهمة النصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه لجلسة 14 ديسمبر للمستندات.

ضربه بـ"سيخ حديد".. الإعدام شنقًا لمتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، متهمًا بقتل شاب بالإعدام شنقًا.

جثة داخل حقيبة متفحمة.. ربة منزل تتخلص من عشيقها بمساعدة أشقائها في سوهاج

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة نقاش متفحمة؛ وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل ترتبط به عاطفيا وأشقائها في سوهاج.

ضبط فتاة تروج للأعمال المنافية للآداب على "تويتر" في الفيوم

ألقت مباحث الآداب، القبض على سيدة تدير صفحة لترويج لأعمال المنافيه الآداب بالفيوم عبر " تويتر" .

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين إثر تصادم ميكروباص وسيارة نقل بمدينة بدر

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين إثر تصادم ميكروباص وسيارة نقل ومركبتي توك توك بجوار الموقف الرئيسي بمدينة بدر.