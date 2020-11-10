ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: تمكن رجال مباحث مصر القديمة، برئاسة المقدم شادي الشاهد، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش. البداية أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتم الاشتباه في عاطلين بتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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