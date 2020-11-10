الإدارية العليا ترفض 15 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، بمجلس الدولة، عددًا من الأحكام في 23 طعنًا محال إليها من المحافظات، خاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتي أقيمت عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى.

وتضمنت الأحكام رفض 15 طعنًا، كما قضت المحكمة بعدم قبول طعنين آخرين، وأرجأت الفصل في 6 طعون أخرى لجلسة غدًا الأربعاء.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، أصدرت السبت الماضي، عددًا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.

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وتضمنت الأحكام 48 طعنًا بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنًا، وقررت إحالتها لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركزًا قانونيًا.

وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.