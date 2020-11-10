حبس عاطلين لاتجارهما في الهيروين بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بحبس عاطلين ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين والحشيش قبل ترويجها على عملائهما، ٤ أيام على ذمة التحقيق وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بضبط عاطلين لهما معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين المخدر وزنت 55 جراما - 95 جرام حشيش- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.