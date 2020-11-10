شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الدراسة مستمرة بكورونا أو بدونها.. ولن نضيع السنة على الطلاب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدراسة في مصر للعام الدراسي الحالي سوف تُستكمل بكورونا أو بدونها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدراسة مستمرة سواء كان الطالب في البيت أو المدرسة، مؤكدا «لن نضيع السنة الدراسية على الطلاب».

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي، على أنه لا يوجد خطة لدى الدولة لإلغاء العام الدراسي الجديد.

ولفت إلى أنه لو تم اتخاذ قرار من القيادة السياسية ولجنة إدارة أزمة كورونا بإغلاق المدارس لوجود جائحة بالفعل، سوف تتولى وزارة التربية والتعليم البحث عن كيفية استكمال العام الدراسي.

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي، أنه يتم إغلاق الفصل في حال الاشتباه في إصابة أحد الطلاب بفيروس كورونا وهذا إجراء احترازي.

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