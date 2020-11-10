شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة يعلن توفير الدعم لجميع الكليات المرشحة للتقدم للاعتماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس ضرورة وضع مؤشرات أداء الأعمال بوحدات الجودة بالكليات وربط المكافأة بهذة المؤشرات مع عمل تقارير متابعة وتقييم كل ثلاث أشهر.

جاء ذلك أثناء إجتماعه بأعضاء مجلس إدارة مركز ضمان الجودة ومديرى وحدات ضمان الجودة بالكليات، بحضور الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور حمدى كمال عطا الله مدير مركز ضمان الجودة.

وتابع رئيس الجامعة أن معايير الجودة معروفه ولكن مؤشرات قياس الأداء لابد أن تكون من خلال قياس حجم الإنجازات المحققه من فترة لأخرى ورصد المعوقات والمشكلات والعمل على وضع الحلول لها من خلال خطط عمل ممنهجه.

هذا وتناول الإجتماع وضع الجودة بالكليات سواء المعتمدة أو التي يتم تجهيزها للاعتماد خلال العام الجامعى ٢٠٢٠_٢٠٢١ بالإضافة إلى الكليات التي يتم توفير متطلبات الجودة لها.

وجه الدكتور أحمد زكى بضرورة وضع آلية للعمل بوحدات الجودة بالكلية وتقديم تقرير عن الإنجازات كل ثلاث شهور وزيارة متابعة مع توفير الدعم لكافة الكليات المرشحة للتقدم للاعتماد.

وأصدر الدكتور أحمد زكى تعليماته بعرض أعمال الجودة سواء بالمركز والكليات بمجلس الجامعة بصفه دورية.

ومن جانبه أشار الدكتور حمدى عطا الله إلى عقد دورات لتوصيف البرامج والمقررات والتقويم لوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب بالاتفاق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على نفقة الجامعة.

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وفى نهاية الإجتماع قدم الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس التهنئة لكلية الطب البيطري بمناسبة الحصول على الإعتماد الأكاديمى للمرة الثانية من إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كما قام سيادته بتقديم شهادات التقدير لفريق العمل بالكلية برئاسة الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري.