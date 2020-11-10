شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن عدم ارتداء الطلاب الكمامة: «إنذار ومنع من دخول المدرسة.. ولا غرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فرض غرامات على الطلاب بقيمة 4000 آلف جنيه لعدم ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء واضح بفرض غرامات على من لم يرتدي الكمامة وتطبيق غرامة بحد اقصى 4 آلاف جنيه.

وشرح وزير التربية والتعليم في مداخلة مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، تفاصيل التعامل مع الاجراءات الاحترازية في المدارس مؤكدا أن المدرس والموظف ملزمين بارتداء الكمامة أما الطلاب والتلاميد فيندرجوا تحت قسمين الأول تحت 12 عام وحسب منظمة الصحة العالمية لا يستدعي ارتداء الكمامة وينصح بارتداء واقي الوجه الشفاف فقط، أما من هو فوق 12 عام فيجب عليه ارتداء الكمامة وفي حال عدم ارتدائها يتم توجيه انذار لولي الأمر ثم يتم الحصول على تعهد من ولي الأمر بارتداء الكمامة والمرة الثالثة يمنع من دخول المدرسة ولا وجود لغرامات على الإطلاق.

وحول ملف المصروفات المدرسية أشار الدكتور طارق شوقي إلى أن خطأ إداريا تسبب في خروج خطاب داخلي وتم تداوله بصورة على غير حقيقته، وتم التاكيد على أن الوقت لا يسمح بإثارة الملف وفي الأسبوع الأول من شهر يناير سيتم عرض منظومة جديدة للمدارس التي تقوم بتحصيل مصروفات سواء خاصة أو غيرها لتقنين العلاقة بين ولي الأمر وصاحب المدرسة

وختم الوزير بتوجيه رسالة لأولياء الأمور بأن الوزارة في صفهم لتوفير أفضل خدمة وبأفضل مقابل مادي مع وضع ضوابط وعقوبات للمخالفين.