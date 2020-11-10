شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف في زيارة مفاجئة لمجلس كلية الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور منصور، حسن رئيس جامعة بني سويف، الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لمجلس كلية الإعلام، حيث ترأس الجلسة بحضور عميد الكلية الدكتور عبدالعزيز السيد والسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام، في بداية المجلس تم الترحيب بأعضاء المجلس.

واستهل المجلس بتوجيه الدكتور منصور حسن الشكر للكلية على الجهد المبذول لنجاح المؤتمر العلمي الدولى الأول للكلية، واستعرض توصيات المؤتمر. كما ناقش سير العمل داخل الكلية وتم الانتقال لبنود محضر الجلسة فيما يتعلق بأقسام الكلية وشعبة اللغة الإنجليزية.

وناقش الدكتور منصور استعدادات وحدة الخدمات الإلكترونية فيما يتعلق بالتعليم الهجين وإمكانية اجراء الاختبارات الالكترونية، كما ناقش الطلب المقدم بخصوص إضافة فقرة في المادة الخاصة بمتطلبات التخرج للائحة البكالوريوس الخاصة بالكلية والتي تنص على أنه يشترط حصول الطالب على ثلاث دورات على الأقل من الدورات الاتية ( القصة متعددة المنصات، التحقق من المعلومات الزائفة، الدوبلاج والتعليق الصوتي، صحافة الذكاء الاصطناعي والقائم بالاتصال، المهنية الإعلامية وإدارة الأزمات، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج، اخلاقيات التعامل في الوسائط الرقمية، وتصميم المعلومات بصريا).