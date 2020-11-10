شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف قسم الهندسة المعمارية بجامعة المنوفية للعمل كمكتب استشاري لإصدار تراخيص البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة باتخاذ الإجراءات وإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ توجيهات الدولة وقرار رئيس مجلس الوزراء بأن تكون الجامعات في المحافظات بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران في كل مدينة. وأكد رئيس الجامعة أنه هناك تعاون كامل بين الجامعة والمحافظة من أجل الإنتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى المحافظة مساهمة فى حل المشكلات التى تحدث جراء مخالفات البناء التى تمت خلال الفترة الماضية، وسعيا للارتقاء بالعمران فى جميع مدن ومحافظات مصر فى إطار خطة الدولة والقيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات. وقام الدكتور علاء الحبشي رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بتشكيل فريق العمل ، وبدأ الفريق بتفعيل ورشة عمل مستمرة لدراسة وإصدار اشتراطات العمران الخاصة بمدينة شبين الكوم كبداية لاشتراطات جميع مدن وقرى ونجوع محافظة المنوفية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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