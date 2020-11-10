شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسات الأنشطة الطلابية في ظل جائحة كورونا.. ندوة بجامعة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ نظمت كلية التربية الرياضية، الثلاثاء، ندوة تثقيفية توعوية بعنوان «ممارسات الأنشطة الطلابية في ظل جائحة كورونا» بحضور الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون حدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية، حاضر فيها الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية وذلك بحضور الدكتور عبدالحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية والدكتور نجلاء إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد زينه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتناول الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية الوعي الثقافي وتنمية الولاء والانتماء وذكري إنتصارات اكتوبر واثرها في انتماء الشباب للوطن والأنشطة الطلابية وأثرها في بناء شخصية شباب الوطن وحروب الجيل الرابع والخامس وكيفية التصدي لها.

وأشار مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية إلى أن العام الجامعي الحالي يشهد خريطة كبيرة من الأنشطة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي في الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أن الأنشطة الطلابية في مقدمة أولويات إدارة الجامعة لثقل شخصية الطلاب وتأهيلهم وتثقيفهم وهو ما يأتي تزامناً مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار ممارسة الأنشطة الطلابية داخل الجامعات وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين.

وقال دسوقي أن الأنشطة الطلابية أحد أهم أضلاع مثلث العملية التعليمية بجانب ما تقدمه الجامعة من دراسة أكاديمية وتثقيف للمساهمة في بناء وتكوين شخصية الطلاب بتعزيز قيم الولاء للوطن والانتماء ونبذ العنف وتبني ثقافة قبول الآخر، مشيرا إلى التوعية بالمشروعات القومية للدولة، داعيا الشباب للفخر بإنجازات الدولة وقيادتها الرشيدة.

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