شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد القصوى في «6 أكتوبر» لمواجهة الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه السيد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة السادس من اكتوبر، برفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة المواقع الساخنة والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ لكافة معدات وسيارات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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