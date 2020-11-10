شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رسلان: هناك مخاوف من نزوح أعداد كبيرة إلى السودان جراء الصراع في إثيوبيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن إثيوبيا تتكون من 9 أقاليم ولكل إقليم لغة وديانة ولا توجد عوامل مشتركة بين الأقاليم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الحبشة تاريخيا كانت تتكون من إقليمين فقط الأمهرة والتيجراي وتم استعمار عد من الأقاليم قبل ان تظهر بالشكل والاسم الحديث تحت الاتحاد الفيدرالي الإثيوبي.

وتابع هاني رسلان أن الوضع الحالي هو نظام الفيدرالية الاسمية تحت اسم إثيوبيا والصراع الحالي بعد انفجاره عسكريا هو صراع مرير ولا يتوقع احتواءه قريبا ووارد امتداده للأقاليم الأخرى وتندلع حرب شاملة وهو ما سيؤثر على الدول المجاورة ومن الممكن أن يجد السودان نفسه بين يوم وليلة في استقبال أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين.

وبخصوص سد النهضة أكد رسلان أن السد بني شنجون وهو إقليم يعتبر نفسه محتلا وكان تابعا للسودان وفيما يتعلق بمستقبل السد سيكون أمام خيارين الأول هو عدم توافر التمويل بسبب الحرب التي ستلحق ضررا كبيرا لإثيوبيا ومن الممكن أن تؤمن الحكومة الحالية التوصل لاتفاق بخصوص السد حتى تتفرغ للضغوط الداخلية والأقرب ان الحرب ستتسع والوضع معرض لسيناريوهات أكثر خطورة ومن الوارد أن تتفكك الدولة.

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